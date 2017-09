Premio "Young Chef 2018", a rappresentare la Francia sarà il napoletano Antonio Buono

Un'esperienza a Cava de' Tirreni, poi diversi ristoranti d'Italia e d'Europa. Antonio Buono, chef napoletano di 30 anni, ora difende la Francia nella competizione San Pellegrino Young Chef 2018, che ogni anno premia lo "young chef" migliore al mondo.

Buono è lo chef del quarto ristorante nella classifica dei World’s 50 best, il Mirazur a Mentone. Ha conquistato giurie difficili, grazie anche agli insegnamenti del suo maestro, lo chef italo-argentino Mauro Colagreco.

A riportare la sua storia è Repubblica. Antonio Buono si iscrisse all'alberghiero per seguire le orme dello zio: voleva lavorare in sala. Ne apprezzava l'eleganza. Poi Colagreco lo colpì. Una stima reciproca che gli valse ben presto il titolo di vice. Da lì una carriera dai riconoscimenti – e dalle aspettative dei clienti verso i suoi piatti – in crescendo.

Intanto, a rappresentare l'italia al San Pellegrino Young Chef 2018 è Edoardo Fumagalli, 28 anni, chef del ristorante La Locanda del Notaio di Pellio Intelvi, a Como. La sfida, tra 21 young chef, si terrà nel giugno 2018.