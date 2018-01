Allattamento, come deve alimentarsi la mamma: i consigli della nutrizionista

Il latte materno è molto importante sia per la crescita che per lo sviluppo del bambino. Tutte le sostanze che la mamma assume in questa fase giungono attraverso il latte anche al piccolo. Per questo motivo è importante seguire una dieta sana e completa. Il Ministero della Salute consiglia: “Niente diete speciali, ma solo un’alimentazione equilibrata che vi faccia stare bene”. In realtà nessun alimento causa danni al bambino, eccezion fatta per le bevande alcoliche, compresa la birra, che gli potrebbero creare gravi danni. E’ consigliabile moderare anche il consumo di tè e caffè che contengono sostanze neurostimolanti e le tisane, dato che gli effetti di certi tipi di erbe sulla salute del bambino non sono del tutto chiari. Per quanto riguarda il rischio di insorgenza di allergie, studi recenti hanno dimostrato che non esistono alimenti da eliminare dalla dieta delle mamma per ridurre questo pericolo. Anzi, pare che l’assunzione degli alimenti più allergizzanti (come frutta secca, fragole, frutti di mare, ecc.), possa addirittura prevenire che l’allergia insorga.

NapoliToday ha chiesto alcuni consigli alla dott.ssa Daniela Vitiello, biologa nutrizionista, su come rendere la dieta della mamma varia, equilibrata e bilanciata.

Nella fase di allattamento le richieste energetiche aumentano ancor di più che in gravidanza. Quanto dovrebbe essere in media l’apporto calorico giornaliero per una mamma in questa fase?

"Il fabbisogno energetico durante l’allattamento dipende dalla quantità di latte prodotto e dal peso della donna che ha raggiunto durante la gravidanza. In linea generale, si consiglia di assumere circa 500 kcal/die in più. Un apporto energetico insufficiente in corso di allattamento può determinare una riduzione del latte prodotto”.

Il problema della toxoplasmosi sussiste anche nella fase di allattamento? E’ sconsigliabile anche in questa fase consumare carne cruda o poco cotta e affettati?

“Non è da escluderne la possibilità. E’ opportuno lavare e cuocere sempre bene gli alimenti. La sicurezza alimentare non è mai da sottovalutare. Gli affettati vanno comunque consumati con moderazione”.

Si dice che per ridurre l’incidenza delle coliche del bambino sarebbe meglio eliminare i latticini dalla dieta della mamma. E’ un giusto consiglio?

“Sono credenze popolari. Non c’è nessun fondamento scientifico. Le cosiddette “colichette” sono un fenomeno fisiologico che dipende dall’immaturità dell’intestino del neonato”.

Quali sono gli alimenti che vanno eliminati o limitati nella dieta della mamma?

“Durante l’allattamento la mamma può mangiare di tutto purchè in porzioni non abbondanti. Vanno sempre limitati le fritture, carne rossa e consumo eccessivo di dolciumi. No a bevande zuccherate e nervine come te, caffè. Si a legumi e cereali, carni bianche, pesce, formaggi magri, uova , frutta e verdura. Non deve mancare il consumo costante di acqua”.

Gli acidi grassi omega 3 contenuti nel pesce passano nel latte materno e favoriscono lo sviluppo del sistema nervoso del bambino. Quante volte a settimana va mangiato?

“Almeno 3/4 volte a settimana. Non deve essere per forza pesce. Gli omega 3 sono presenti anche nella frutta secca come semi di lino, noci di macadamia e noci. Questi, in piccole porzioni di circa 25 gr, possono essere consumati tutti i giorni”.

Quali sono gli altri alimenti da inserire nella dieta della mamma e che ripercussioni positive hanno sulla crescita del bambino?

“Tutto ciò che è sano: cereali integrali, legumi, carni bianche, pesce, formaggi magri, uova , frutta e verdura condite sempre con olio extravergine di oliva”.

Per quanto riguarda, invece, l’acqua, quanta ne va bevuta al giorno?

“La produzione di latte è un fenomeno dispendioso in termini di consumo di acqua. La raccomandazione è dunque di bere a sufficienza. Si raccomanda un aumento dell’apporto di acqua di circa 700 mL al giorno rispetto quanto consigliato per le donne che non allattano (2000 ml)”.