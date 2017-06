Alessia Sica ha detto sì: la fashion blogger si è sposata

Alessia Sica ha detto sì. Sabato 17 Giugno, presso la suggestiva chiesa di Sant’Antonio a Posillipo, è stato celebrato il matrimonio della fashion blogger napoletana e di Luca Bruognolo, Manager Accenture e Dj.

Partecipazioni con tanto di hash tag #ALELUCADAY, per seguire e condividere il momento più bello della coppia, wedding bag ricche di accessori e gadget ad aspettare gli invitati in chiesa, due damigelle web che hanno dispensato consigli e seguito e partecipato al lieto evento online, sei damigelle fra amiche e parenti della sposa ad introdurre Alessia in chiesa, accompagnata dal padre.

La blogger ha scelto un abito con ampia gonna in tulle, ricami in pizzo e dettagli swarovski, firmato Pronovias, un velo che scende sulle spalle in un acconciatura semi raccolta, bouquet di peonie ed anemoni. Per lo sposo, uno smoking sciallato blu scuro Salvatore Ferragamo con cravatta grigio perla.

Il ricevimento si è tenuto a Villa Diamante: un menù d’eccezione, musica dal vivo, decorazioni floreali, dettagli unici e ricercati.