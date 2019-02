Pizza Carbonara? Si può fare!

Basta scrivere su google Carbonara ed escono milioni di pagine. Questo significa che la Carbonara è una cosa seria, e quando è seria, vuol dire che chef, addetti ai lavori e lettori sono pronti a schierarsi e a dire la loro. Dunque, Nino Pannella ha detto la sua: la pizza carbonara! Sembra facile abbinare materie prime su un disco di farina e acqua, al contrario, non lo è, e quando ci riesci, a dare il giusto equilibrio, allora è una vittoria.

Nino Pannella, dopo diversi tentativi, è riuscito a mettere insieme: Uovo bio, Guanciale croccante di Norcia, Pecorino Romano DOP, Pancetta paesana, Provola di Agerola e un pizzico di Pepe nero. Del resto non si vince un campionato della pizza napoletana a Las Vegas nel 2015 così tanto per... Insomma, guardati la rivisitazione della carbonara.

Qui c'è un segreto: come fa l'uovo a non trasformarsi in frittata alle elevate temperature del forno? Nino, dopo aver usato centinaia di uova, ci è riuscito. D'altronde si sa, la carbonara deve essere cremosa al punto giusto. Trasportare uno dei più famosi piatti della tradizione italiana su pizza è la sfida che solo alcuni temerari riescono a fare. Da Nino la confort zone è quella che ti mette a tuo agio

