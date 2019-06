Pizza 3.0 a Chiaia, un successo!

Inaugurata appena 2 mesi fa, la pizzeria 3.0 di Ciro Cascella ha conquistato Chiaia e non solo, rubando il cuore a parecchi partenopei. Location elegante e raffinata che si sposa perfettamente con la zona, con un garden interno che renderà l’experience ancora più suggestiva. Ti starai chiedendo: “Ma perché 3.0?” Domanda giusta, ecco la risposta..

L’impasto è composto da un blend di 3 Farine, caratterizzato da una fermentazione di 24 ore più 12 di lievitazione, per un totale di 36 ore, che con un’idratazione del 78% la contraddistingue dalle altre per il suo cornicione ben pronunciato. Il 3.0 è un progetto che entra nel merito delle tecniche e metodologie dell'impasto della pizza (per maggiori info clicca qui).

Una pizza futuristica che nasce nei vicoli dei quartieri Spagnoli, nella testa di un ragazzino che ha sempre sognato fare il pizzaiolo, che con tanta perseveranza, dedizione e cuore adesso possiede un master di istruzione su pizza e panificazione dell’arte bianca… sto parlando di Ciro Cascella, vincitore della seconda edizione del trofeo Pulcinella.

Il concetto del 3.0 è alla base di ogni pizza, come nella Tre Facce: crema di pistacchio e tris di pomodorini, gialli, rossi e semi-dry. La morbidezza del 3.0 è il fondamento di ogni pizza, che si evince ad ogni morso. Acquolina in bocca tra 3… 2… 1… La Delicata, con pesto di basilico, provola dei Monti Lattari, pomodorino giallo del Piennolo e pinoli tostati. “Abbiate fiducia nel progresso, che ha sempre ragione anche quando ha torto, perché è il movimento, la vita, la lotta, la speranza”. Cit. di Filippo Tommaso Marinetti.

Se vuoi vedere le storie instagram di Ciro Cascella clicca (qui)

Info e contatti