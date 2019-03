La tagliata nel panino da Beefulco

La primavera è ormai alle porte, portando con se voglia di vivere e allergie antipatiche… non serve chiudersi in casa, molto meglio rintanarsi da Beefulco Hamburgheria, tête-à-tête con una gustosa tagliata di carne ed un calice di vino rosso. Il locale di Cimitile, “arricrea” ormai da anni la sua clientela, sempre soddisfatta della qualità dei prodotti.

Pet chi ha il verme solitario e il palato sopraffino, esiste uno scrigno del tesoro, ovvero, uno special bun farcito con tagliata di chianina, pomodori ciliegini, rucola e scaglie di parmagiano reggiano. Olè!

C'è sicuramente chi avrà pensato: "E per me? Non c'è nulla?" Mr Bifulco ha pensato anche a te, a voi, amanti del food porn. Un mostro sacri che vi terrà bloccati sulla sedia.

Un panino ad alto tasso colesterolo buono con hamburger selezione della casa, parmigiana di melanzana 100% napoletana e involtini indorati e fritti ripieni di provola. Mammà aiuto!

Se invece ami sbrodolarti col pistacchio c'è una chicca anche per te: Hamburger di chianina, crema di pistacchio home made, friarielli saltati, mortadella di bologna, crocchè e provola.

Resta sintonizzato e aggiornato cliccando sulle stories (qui). Nel frattempo leccati lo smartphone.

Informazioni e Contatti: