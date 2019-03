La pizza 3.0 arriva a Chiaia!

La pizza 3.0 sbarca a Napoli. Dove? Nel salotto buono di Napoli a Chiaia! Per la precisione via San Pasquale. Chi c'è dietro questa nuova pizzeria? Ciro Cascella, uno scugnizzo con tanta passione. Dai vicoli di Napoli a vincitore della seconda edizione del trofeo Pulcinella.

Ma perchè 3.0? L’impasto nasce da un blend di 3 Farine, caratterizzato da una partenza con una fermentazione di 24 ore più 12 di lievitazione per un totale di 36 ore, e con un idratazione al limite della lavorazione 76%! Pizza 3.0 è un progetto che entra nel merito delle tecniche e metodologie dell'impasto della pizza (per maggiori info clicca qui). Insomma chi ama l'impasto molto soffice, leggero, con un cornicione ben pronunciato deve venire qui. Quando? A breve, siamo pronti, come si dice in questi casi Coming Soon. Ci siamo gli ultimi preparativi...

Ma intanto ecco qui la CARCIOFELLA: crema di carciofi homemade, capocollo di Norcia, provola affumicata dei Monti lattari, pepe nero macinato e un filo d’olio EVO a crudo per completare l’opera. Sei ancora li che stai leggendo, allora non ti perdere LA DELICATA: con fior di latte dei Monti Lattari, pomodorini Piennolo giallo del Vesuvio, pinoli tostati e gocce di pesto di basilico homemade. Ancora non sei svenuto? Allora guarda LA PARTICOLARE: con crema di cacio e pepe, provola affumicata dei Monti lattari, pancetta coppata di Norcia e basilico fresco.

Questo è solo un antipasto di cosa ti aspetta tra poche settimane. Sei nella location dove la tua confort zone è soddifatta, nel salotto di Napoli con a pochi metri il lungomare più bello del mondo.

