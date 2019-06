Hamburger cotto alla birra & Birramisù

Tutti noi immaginiamo un posto dove la birra scorra a fiumi, i panini creino dipendenza, e che appena esci, soddisfatto e con la panza in mano, puoi smaltire con una bella passeggiata panoramica. Questo posto esiste, l'abbiamo trovato...il suo nome è BURGERBEER! Situato in una delle location più suggestive del territorio campano, ovvero Corso Umberto I a Pozzuoli, possiede un nome che ti dice già tutto; qui i padroni di casa sono gli hamburger e la birra.

Ne hai mai sentito parlare? É quel locale dove ogni martedì la birra è GRATIS! Hai capito benissimo, hai un motivo in più per alzare le "chiappe" dal divano. Tra le specialità della casa non poteva mancare una ricetta che descriva al meglio il concetto “burgerbeer”: una bella Podolica di 300g cotta alla birra e servita al piatto con 3 mayo particolari homemade.

Come non menzionare poi i due panini dell’estate, che stanno letteralmente spaccando. Il Nerano, con Burger di Podolica 180g, provolone del monaco DOP, zucchine fritte, misticanza e mayo al pepe nero. Il Mediterraneo, con Burger di Podolica 180g, mozzarella di bufala campana DOP, pomodori semidry, misticanza e mayo al basilico.

Dulcis in fondo, che più dulcis non ci sia, ti aspetta il birramisú! Una gustosa variante del famosissimo dolce al cucchiaio, solo che questa volta i savoiardi sono inzuppati nella birra.

