BugerBeer Pozzuoli apre con Birra Gratis!

Aprite bene le orecchie o gli occhi! La baia di Pozzuoli e il suo lungomare, birra Tennent's free (GRATIS per chi non sa l'inglese eh), location "figa", mica vuoi stare a casa sul divano? La data e l'ora la scoprirai dopo, ora continua a leggere!

Facciamo un salto nel menù, tutto nuovo, tra le specialità della casa: il BURGERBEER qui non poteva mancare l 'hamburger alla birra , servito al piatto e creato con hamburger di chianina 300g cotto alla brace, accompagnato da una deliziosa salsa alla birra. E qui fermi tutti, aprite in alto i cuori e chiudete gli occhi. Si, hambuger con salsa di birra!!! Help Me! Aiuto, fermateli..... No, non si fermano... ed ecco il BIRRAMISÙ la rivisitazione del tanto amato tiramisù alla birra per chiudere alla grande la serata con un dessert unico. Sono morto!

Signore e Signori ecco DONNA PATATA una rivisitazione in panino della pasta patate e provola con bun artigianale alla birra, burger di maiale nero casertano, crema di patate, provola grigliata, guanciale croccante, julienne di carote e sedano. Quando lo abbiamo provato per la prima volta in anteprima si è aperto un mondo! Donna Patata! Dopo di lei c'è LA SPADA NELLA ROCCIA proposta di mare con burger di pescespada, mayo e rucola selvatica. Il sapore del mare si sente, ha una connotazione avvolgente e unica.

Ora un salto nella location, niente male, è una confort zone experience. Non so cosa significhi ma fa tendenza no? No eh? Vabbè comunque è bella, ogni ambiente è curato e poi tavoli, sedie, divani, poltrone, camino, sgabelli, birre (ma quante birre anche per gli appassionati), graffiti, luci soffuse e avvolgenti, insomma a metà tra la stanza dove "osare" e un night a New York dove sentire Jimi Hendrix. Non sai chi Jimi non venire allora!

Inoltre, passiamo al MEDITERRANEO per chi vuol mantenersi sul classico, una proposta che rievoca sapori e profumi della nostra terra: Bun artigianale alla birra, burger di podolica 180gr, mozzarella di bufala campana DOP, pomodori semidry, misticanza e mayo al basilico. E anche qui gli indecisi possono scegliere in tranquillità, poi magari danno un morso agli altri panini degli amici, perchè tanto finirà così eh!

Vabbè, ora ti svelo il giorno: martedì 19 ore 19 Pozzuoli, Corso Umberto I, 67 (il lungomare dove c'è quel bel panorama). In pratica se prendi da mangiare la birra è gratis, anche i bicchieri successivi. Insomma una cornice perfetta con il mare, Location dal design graffiato e confortevole, hamburgheria, Bar tender, anche live music, e per ultimo i titolari ti omaggiano anche di Tennet's free. Mo dimmi tu che hai da fare martedì 19 marzo? Con amici, partner, amante, insomma porta chi vuoi... Ma poi alla fine hai capito cosa è il bun? No? Problemi tuoi!

