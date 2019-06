Nigeriano pulisce le strade ogni mattina gratuitamente: ditegli grazie se lo incontrate

Ore 7.30 del mattino, via Diaz. Daniel, nigeriano di 31 anni, vive a Napoli come rifugiato politico. Ha una laurea in Architettura, ma non ha un lavoro. Lui non ruba, non violenta, non ammazza, non toglie lavoro. Lui pulisce ciò che Noi sporchiamo, ciò che Noi non puliamo! È importante che si sappia... lui non chiede soldi senza far nulla, lui contribuisce a rendere una strada un posto migliore... E se lo incontrate salutatelo, si chiama Daniel, e perché no, ditegli grazie, come ho fatto io poco fa.