Un posto al sole, Maurizio Aiello a cuore aperto: dagli inizi difficili al tumore sconfitto

Maurizio Aiello è una colonna di “Un posto al sole”, uno degli attori che partecipa alla soap ambientata a Napoli da più tempo. Amatissimo dal suo pubblico, ha recentemente ripercorso – in un'intervista al settimanale Intimità – il dramma che visse nel 2010, quando gli venne diagnosticato un tumore (per fortuna benigno) alla tiroide.

“Fu una doccia fredda in un momento felice – racconta – Poi, per fortuna si rivelò una cosa banale, ma la paura è stata grande”.

Un'altra fase difficile della sua carriera furono gli inizi. “Facevo il modello e spesso i soldi non bastavano – spiega – Dovevo arrangiarmi, anche perché ero troppo orgoglioso per chiedere aiuto a mio padre. Ma erano difficoltà che, vissute in quella fase della vita, erano anche belle: erano parte del percorso di un ragazzo che faceva di tutto per realizzare il suo sogno”.

Adesso è felicemente sposato ed è padre di due bambini. “Non mi perdo mai un saggio di danza, una recita o una visita dal pediatra”, racconta da orgoglioso papà.