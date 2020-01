Gli occhi belli di Mina Fiore sanno raccontare la vita con la fotografia

Mina Fiore nasce a Maddaloni, in provincia di Caserta, luogo che conta circa quarantamila abitanti, luogo con scarsi stimoli culturali e poche opportunità per conoscere cose e persone nuove. Già a 4-5 anni accompagna il suo papà, fotografo, nella camera oscura e rimane catturata dalla magia dello sviluppo, così prestissimo impara anche a fotografare.

Mina è inquieta, avverte la mancanza di impulsi in quel luogo dove vive, e sente tutta la limitazione a livello di crescita personale che ne deriva.

E’ bella Mina e il caso le cambia la vita: a soli 19 anni incontra un’artista che la sposa e la porta via. Si stabilisce in Svizzera dove vive viaggiando e dando finalmente libero sfogo alla sua curiosità e conoscenza, catturando con la sua macchina fotografica l’anima di paesi lontani. Capisce ben presto che il suo matrimonio è stato una fuga dal paese d’origine e che l’amore via, via, si è trasformato in una bella amicizia. Sicché a 24 anni si trasferisce a Roma per frequentare la “Scuola di Arte e Comunicazioni Visive”, dove si diploma specializzandosi in fotografia.

Seguono anni di collaborazione con fotografi, registi e artisti vari che le permettono di sviluppare un suo preciso punto di vista della vita e del mondo che lei racconta attraverso gli scatti.

Un ingaggio lavorativo per la Rivista “Fiori e Foglie” la porta a stabilirsi a Matera. La vita lavorativa e una relazione malandata le lasciano il segno. Parte, Mina, e dopo aver vissuto con la mamma a Casagiove, ha per 4 anni una convivenza che finisce.

Oggi Mina è ritornata a Maddaloni e mi sembra bello citare TS Eliot: “La conclusione di tutte le nostre ricerche sarà di arrivare dove eravamo partiti e di conoscere il posto per la prima volta” E a Maddaloni, da dove era partita, è tornata indietro con occhi nuovi. Ha un suo Studio e gestisce una Galleria Fotografica Permanente.

E’ anche autrice di molte Mostre personali che hanno riscosso ampi consensi di pubblico e critica.

Ha trovato inoltre altri canali espressivi per canalizzare la sua fantastica energia: balla danze popolari con il gruppo “Ballerini per caso” e non solo, canta nella Formazione Musicale “Suonatori per caso”.

Tanta roba Mina, tanto vissuto del quale prende tutto, anche le sconfitte che lei riesce a trasformare in vittoria

Le chiedo: “Sei andata via da un contesto di vita che non riusciva ad alimentare la tua mente, ma cosa vuol dire, oggi per te, avere una mente aperta?

Significa entrare in maniera immediata nello stato d’animo di un’altra persona, senza bisogno della comunicazione verbale. E’ questo che cerco di catturare ed esprimere con l’uso dell’obiettivo. Le fotografie hanno tutte in comune una cosa: mettono in relazione gli esseri umani, è uno scambio di sguardi fra umani che arricchisce la relazione fra loro.

Domenica 26 gennaio, Mina Fiore è presente in “Arte e Musica nella Terra del Mito”. Si comincia alle 11.00 con ‘A Paranza d’ o Tramuntano e dopo la musica spazio alle Arti Visive nella Sala Consiliare del Comune di Monte di Procida con la Mostra Fotografica “I volti delle donne Montesi” a cura di Mina Fiore. Le fotografie sono state scattate durante la processione del 15 Agosto 2019. Si tratta di 20 copie in bianco e nero su forex accompagnate da uno slide fotografico che verrà proiettato in Sala. “E’ un lavoro di reportage - afferma Mina Fiore – in cui ho tentato di cogliere sguardo ed emozioni delle donne al passaggio della Madonna”.

Il sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese, afferma: ”Con questa Mostra fotografica celebriamo i nostri valori comuni, le tradizioni, il patrimonio culturale e religioso, l’identità ed i legami con la nostra Comunità degli Stati Uniti. Rivivremo attraverso le foto le emozioni dello scorso Ferragosto”.

Continua così Mina, con la tua capacità di rendere visibile ciò che non sempre lo è.