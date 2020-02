Carnevale, è tempo di frictilia

Le frictilia, sono le antenate delle chiacchiere, dolce tipico di Carnevale, ed è senza dubbio una delle ricette più amate dai palati sopraffini.

Nell’antica Roma, le frictilia venivano preparate nel periodo dei Saturnali, le feste sacre a Saturno. Caratteristico era il ricorso al fritto dei dolci nel grasso di maiale, quasi a voler sottolineare l’importanza dell’opulenza e delle riserve alimentari da accumulare in questo periodo delicato, di rottura del tempo, in cui ci si avvia a prepararsi per il passaggio dall’inverno alla primavera, simbolicamente dalla morte alla vita.

In generale il Carnevale è una Festa, un momento di sospensione, una parentesi dal tempo ordinario. E’ la Festa dell’inversione, del ribaltamento di tutti i valori. Carne Levare, cioè prepararsi al digiuno è questo il suo significato più profondo, festa ritenuta da molti misteriosa. Si tratta di quel periodo compreso tra l’Epifania e l’inizio della Quaresima caratterizzato dal totale sconvolgimento dei costumi e delle abitudini per poi iniziare un periodo di mortificazione dello spirito in preparazione della Pasqua.

Sacro e profano si mescolano, poi, alle tradizioni locali. Napoli apre il Carnevale il 17 gennaio con il “fucarone” di Sant’Antonio, veri e propri falò, tradizione ancora praticata in alcuni quartieri della città. Simbolo del Carnevale napoletano è Pulcinella, misterioso personaggio mascherato, che per l’occasione si accompagna alla Vecchia, ossia la maschera nella maschera. La vecchia, per metà giovane e per metà deforme, porta sulla gobba Pulcinella che balla e suona le nacchere. I due vagano così insieme per i vicoli, i quartieri e i bassi di Napoli. Vari i significati attribuiti alla Vecchia del Carnevale, la parte deforme rappresentagli stenti, l’altra la speranza, il futuro ricco e opulento. Molte le località in Campania dove c’è ancora la tradizione dei festeggiamenti del Carnevale, per chi ha voglia di capire di più su questa Festa può recarsi, rimanendo a Napoli, a Palma Campania, Saviano e Sant’Antonio Abate. Lo spirito dei festeggiamenti si potrebbe sintetizzare così: "Semel in anno licet insanire” cioè “ Una volta all’anno è lecito impazzire”.