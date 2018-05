Lingua napoletana: le origini di "arrapato" da cercare negli ortaggi

Una parola usata in contesti volgari e ormai entrata nella ligua nazionale. Ma le origini del termine "arrapato", utilizzato per indicare un forte stato di eccitazione sessuale, sono da ricercare nella lingua napoletana. Precisamente, il dialetto partenopeo fa riferimento a un ortaggio in particolare. Amedeo Coella, scrittore e napoletanista, autore del libro "Lezioni di napoletanità", ci spiega qual è l'etimologia del termine "arrapato".