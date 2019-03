Lo strano uso del superlativo nella lingua napoletana

In lingua napoletana non esiste quasi per nessun aggettivo il superlativo assoluto. Come ci spiega lo scrittore Amedeo Colella, a differenza dell'italiano, il dialetto partenopeo per rendere il superlativo, invece del suffisso -issimo, ripete l'aggettivo una seconda volta. Così, bassissimo divente "curt curt", grassissimo diventa "chiatt chiatt", pianissimo diventa "cuoncio cuoncio". Colella spiega origine e significati dei superlativi più divertenti del napoletano.