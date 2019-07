Lingua napoletana: anguria, mellone o cocomero, qual è il termine giusto?

Anguria, melone o cocomero? La lingua napoletana si divide su queste tre parole per indicare uno dei frutti più gustosi dell'estate. Tre parole spesso intercambiabili, tanto da rendere difficile l'individuazione corretta del tipo di frutto da chi mastica con più difficoltà il dialetto. Ci aiuta Amedeo Colella, napoletanista e scrittore, autore di libri come "Paraustielli di cucina napoletana". Quale sarà il termine corretto? Per Colella, il popolo napoletano ha ispirato anche le definizioni di tedeschi e americani.