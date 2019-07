Lingua napoletana, perché il coito si traduce con "sciammeria"?

Tra i vari modi di tradurre un rapporto sessuale in napoletano, uno dei più volgari è sicuramente "la sciammeria". Eppure, le origini di questo termine sono storiche. Come ci spiega il napoletanista e scrittore Amedeo Colella, autore di libri come "Manuale di napoletanità" e "Paraustielli della cucina napoletana", l'etimologia del termine sciammeria è da ricercare nelle abitudini del duca di Shomberg.