E' uno dei dilemmi che anima e, talvolta, spacca le famiglie: quanto soldi inserire nella busta-regalo per il matrimonio di amici o parenti? Amedeo Colella, scrittore e napoletanista, prova a rispondere fornendo un algoritmo che passa per grado di parentela, numero di componenti della famiglia e livello di spacconeria per non arrivare impreparati al classico matrimonio napoletano.