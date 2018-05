Storia di Napoli: l'invenzione degli altarini votivi per tenere lontani i ladri

Hanno rappresentato, forse, il primo impianto di ulluninazione pubblico di Napoli. Oggi, tappezzano il centro antico. Stiamo parlando delle centinaia di altarini votivi: effigi di Madonne, Santi, capuzzelle, ex voto. Di edicole votive ne troviamo in ogni strada. In ognuna c'è sempre un lumicino.

Lo scrittore e napoletanista Amedeo Colella ci racconta di come padre Gregorio Rocco, nel Seicento, inventò questo sistema per tenere lontani...i ladri.