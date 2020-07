Provino per Amici per Cassandra: "E' andata bene. Sogno di guarire e poi di divenire una cantante"

Il sogno di Cassandra, 20enne cantante colpita da un tumore, di entrare a far parte del talent show di Maria De Filippi si avvicina. Dopo il positivo provino di oggi, sostenuto via Skype da casa, bisognerà ancora attendere un ulteriore step dal vivo per l'ufficialità del suo ingresso ad Amici. La sua interpretazione di 'If I Ain't Got You' di Alicia Keys, da una stanza dell'ospedale Cardarelli nelle scorse settimane, ha conquistato tutti, divenendo subito virale, grazie ad un infermiere che ha pensato bene di condividerla.

NapoliToday ha intervistato Cassandra, tra sogni e speranze di un futuro nel mondo della musica, che vuole affrontare con il coraggio che sta dimostrando contro il male che l'ha colpita.

-Com'è andato il provino con Amici che hai sostenuto oggi?

"E' stato emozionante, è andato benissimo. Ho fatto tre brani in italiano e tre in inglese. Hanno fatto un'eccezione per me, non fanno mai provini via Skype, Mi hanno chiesto informazioni sui cicli di chemioterapia, ho spiegato loro che posso incontrarli dal vivo, perchè ho una settimana su cinque libera. Spero che la loro voglia di incontrarmi dal vivo sia un buon segno. E' stato davvero bello".

- La tua esibizione dall'ospedale ha fatto il giro di web e social. Cosa hai provato? Ti aspettavi tanto affetto e tanti complimenti?

"No sinceramente non mi aspettavo nulla di tutto questo mi sono emozionata tantissimo, ho conosciuto veramente tante persone che mi hanno sostenuta e mi hanno dato la forza in questo periodo buio".

-Come nasce la tua passione per il canto e a quale artista ti ispiri?

"La passione per il canto nasce da quando ero piccolina e me l’ha trasmessa mio padre che aveva anche lui un piccolo gruppetto e la mia musa ispiratrice è Amy Winehouse e ce l’ho anche tatuata sul braccio".

-Ti sei già esibita dal vivo?

"Si nella mia città nativa e con le varie scuole accademiche che ho frequentato".

-Come procedono le cure per la tua malattia?

"Stanno procedendo alla grande! I dottori mi hanno rassicurata che le chemioterapie stanno facendo effetto".

-Oltre ad entrare hai un sogno da voler realizzare?

"In questo momento mi viene solo da dire che il mio sogno è guarire poi quando starò bene sarà quello di diventare una cantante a tutti gli effetti".