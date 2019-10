Sindrome di Rasmussen colpisce la figlia, l'appello di un calciatore: "Ho bisogno di aiuto"

Un mese fa, il bomber Carlo Gioielli, classe 1987, festeggiava una tripletta realizzata con il suo Pomigliano, team di Eccellenza, contro il Marcianise, sconfitto 5-1. L'attaccante esterno, dopo una stagione positiva al Casoria con 14 gol ed un passato nei settori giovanili di Napoli e Gladiator, aveva accolto con grande entusiasmo l'approdo in estate a Pomigliano, "Una piazza storica e blasonata nell'anno del centenario".

Pochi giorni fa, però, la doccia fredda, la scoperta della malattia della figlia, che getta nello sconforto Carlo e la moglie. "Sindrome di Rasmussen" è la diagnosi terribile dei medici. Si tratta di una rara malattia infiammatoria neurologica degenerativa, che colpisce un singolo emisfero cerebrale di bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni di età. Gioielli si è fatto forza lanciando un appello nel quale chiede consigli concreti per trattare al meglio la malattia della figlia, chiedendo in particolare contatti di specialisti già abituati a trattare la Sindrome di Rasmussen.

L'appello

"Voglio usare questo social per un motivo diverso dal solito un motivo che in questi mesi ha stravolto la vita mia e della mia famiglia! Ho bisogno di AIUTO! Vi spiego il motivo....A mia figlia gli hanno diagnosticato una malattia autoimmune RARA chiamata sindrome di Rasmussen. Pochi casi al mondo: interessa una parte del cervello ed è degenerativa! Ho bisogno di AIUTO, intendo solo da chi ha studiato questa malattia e concretamente abbia le dovute conoscenze in merito. Anche se all’estero non importa. Ripeto nn in modo generico ma chi ha studiato ed ha avuto a che fare con questa malattia. Solo questo. Se conoscete qualcuno che può REALMENTE aiutarmi contattatemi".