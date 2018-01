The Edge degli U2 mangia la pizza a Napoli da Sorbillo

Gli U2 hanno scelto la pizza napoletana firmata Gino Sorbillo. The Edge, nome d'arte di David Howell Evans, chitarrista della formazione rock nota nel mondo, è entrato in mattinata nei locali Sorbillo in via Tribunali, accomodandosi con alcuni amici per gustare una pizza margherita. Molte le richieste di foto che sono arrivate a The Edge dai clienti increduli. Agli U2 è stata poi dedicata una pizza cotta appositamente per la foto di rito che vi proponiamo."Sono contento", afferma il titolare Gino Sorbillo, "la nostra pizza è sempre più apprezzata nel mondo. Il riconoscimento Unesco ha dato ulteriore slancio alla nostra categoria".

"La scuola napoletana è alla base di pizze sparse nel mondo, la nostra disciplina è fondamentale per tutti coloro che vogliono cimentarsi con l'arte della pizza, anche oltreoceano", conclude Sorbillo.