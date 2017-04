Turisti perdono l'iPhone al centro storico: un commerciante li aiuta a ritrovarlo

Una turista belga, mentre passeggiava per il centro storico assieme ai suoi compagni di viaggio, si è accorta di aver perso il telefonino. Carmine De Maria, titolare del negozio di pastori, "In Movimento De Maria", situato in via San Gregorio Armeno, ha ascoltato le lamentele dei turisti, che parlavano di quanto accaduto loro e si è messo alla ricerca dell'iPhone.

"Stavano visitando la zona, io parlando un po' inglese ho sentito ciò che dicevano e ho detto posso aiutarvi? Mi hanno spiegato il fatto ed abbiamo fatto il tragitto insieme. Siamo arrivati a piazza del Gesù. Si sono ricordati di essersi fermati a Monteoliveto. Arrivati in zona abbiamo provato a chiamare sul numero di telefono smarrito e risultava sempre spento, poi abbiamo richiamato dopo circa mezz'ora e ha risposto un ragazzo, che aveva trovato in strada il telefonino e lo ha riconsegnato ai turisti. Mi stanno ancora ringraziando per averli aiutati, mandandomi sms. Ovviamente nessuno ne parlerà perchè è successo a Napoli", è quanto raccontato a NapoliToday da Carmine De Maria.