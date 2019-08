I sei tramonti più suggestivi di Ischia

Famosa nel mondo per le sue acque termali ricche di minerali, l’Isola di Ischia è diventata negli ultimi anni una delle mete preferite dai napoletani e turisti stranieri. Oltre a possedere un patrimonio naturalistico immenso, vanta paesaggi di straordinaria bellezza e tramonti mozzafiato. Da Forio al Monte Epomeo, dalla Scogliera di Zaro a Sant’Angelo, Napolitoday vi propone sei luoghi dove poter ammirare i tramonti più suggestivi dell’Isola verde.

U’ paravis

Poco distante dalla famosa spiaggia di Cava dell’Isola c'è un piccolo angolo di paradiso dove poter ammirare uno dei tramonti più suggestivi di Ischia. “U’Paravis” - non è un caso il suo nome - è un grazioso pub a strapiombo sul mare, posizionato di fronte gli Scogli Innamorati, dove poter godere dello splendido tramonto della Baia di Citara, sorseggiando un ottimo cocktail comodamente stesi sul lettino (i lettini sono messi a disposizione dalla struttura). U’ paravis è un luogo ideale anche per una colazione vista mare o per un pranzo dopo un bagno rilassante, o, ancora, per una cena romantica con una vista mozzafiato. Fateci un salto!

Indirizzo: Via Giovanni Mazzella, 21 (Forio)

