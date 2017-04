Il grande cuore di Totò: ecco cosa faceva per i poveri del Rione Sanità

Il legame tra Totò ed il suo quartiere di nascita, il Rione Sanità, è stato sempre fortissimo. Il principe della risata, infatti, era solito fare tanta beneficenza per la gente della sua zona.

A raccontare un episodio in tal senso è stato il giornalista e scrittore Giancarlo Governi nel corso di uno speciale della trasmissione Rai Porta a Porta dedicato al leggendario artista napoletano.

"Totò - ha raccontato Governi - si faceva accompagnare in piena notte dal suo autista in Via Santa Maria Antesaecula, la strada nel rione Sanità in cui nacque, e nascondeva i soldi sotto le porte dei bassi della zona. La mattina, al risveglio, la gente trovava delle banconote da 10mila lire".