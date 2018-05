Mergellina, inaugurazione del Tender Japanese Restaurant

Boom di presenze per l'inaugurazione in via Sannazaro 2 del Tender Japanese Restaurant. Si tratta del terzo ristorante della catena, dopo i locali del Vomero e di Pompei.

A lanciare il progetto sono Roberto Goretti, ideatore e fondatore del brand e Massimiliano Riccardi, che si occupa della parte finanziaria e organizzativa del locale di tendenza.

Coloro che hanno partecipato all'inaugurazione (oltre 200 persone) hanno potuto degustare aperitivi e prodotti tipici della tradizione nipponica.

Coinvolto nel progetto anche Ciro Salvo della pizzeria 50 Kalò e di 50 Panino.