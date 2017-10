Stefano Gabbana torna a Napoli: le foto

Stefano Gabbana è arrivato ieri a Napoli, dopo un viaggio di lavoro in Giappone. Lo stilista, dopo una sosta a piazza Matteotti, si è spostato verso piazza Carità, probabilmente per assaporare uno dei piatti tipici partenopei. Gabbana si è dimostrato molto disponibile verso chi gli chiedeva i selfie per strada.