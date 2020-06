Le 5 spiagge libere più belle di Napoli

Tantissimi sono i luoghi incantevoli e incontaminati vicino al mare dove poter fare il bagno a Napoli. Location mozzafiato che non hanno nulla da invidiare alle mete estive più sognate del pianeta. Molte offrono stabilimenti attrezzati che mettono a disposizione dei clienti lettini, sdraio e ombrelloni. Ma oltre ai lidi a pagamento, in città e in provincia, ci sono anche numerose spiagge e calette, immerse nella vegetazione e bagnate da un mare limpido e cristallino, che non richiedono alcun pagamento per l’accesso. Le spiagge libere più suggestive sono concentrate maggiormente lungo il litorale di Posillipo e quello di Bacoli. Scopriamo insieme quali sono le location ad accesso gratuito più belle di Napoli secondo Napolitoday.

Gaiola

Una piccola isoletta situata di fronte Posillipo, nel cuore del “Parco sommerso della Gaiola”, l’area marina protetta che si estende dal borgo di Marechiaro sino alla splendida Baia di Trentaremi. L’isolotto, raggiungibile a nuoto in poche bracciate dalla costa, nasconde un patrimonio di biodiversità e storia: sui fondali marini risiedono, infatti, importanti resti archeologici di epoca romana. Alla Gaiola si accede mediante un percorso che parte da Capo Posillipo e arriva direttamente al mare attraverso una strada lunga e stretta, percorribile solo a piedi. Il luogo offre possibilità di snorkeling, immersioni, giri in kayak e persino lezioni di yoga. Con l’emergenza Covid-19, l’area è stata chiusa al pubblico, la riapertura è prevista per il 3 luglio: sarà consentito l'accesso alla spiaggia su prenotazione attraverso l'app scaricabile dal sito dell'area marina protetta sino ad un massimo di 75 persone per ogni turno (dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00). Questa stessa app è disponibile anche per l'accesso all'area di balneazione pubblica all'interno del Parco in zona B di riserva generale. Il Parco chiuderà alle ore 19.00.

Dove: discesa Gaiola (Posillipo)

