"Cchiù ammor' pe' 'sta città": lo spazzino Antonio chiede aiuto ai cittadini

Deve essere difficile il mestiere degli spazzini in qualunque metropoli. A Napoli poi la sensazione che lo sforzo fatto per lustrare le strade pubbliche sia inutile può essere accentuata nelle zone più trafficate. E così uno spazzino napoletano che si firma Antonio ha deciso di investire tempo e qualche lira per rivolgere un appello ai concittadini in bello stile. Su un lampione in piazza Enrico De Nicola ha affisso fogli A4 inserendoli in due bustine trasparenti. Lo spazzino Antonio, che sul foglio appare ritratto durante il lavoro, chiede ai concittadini di rispettare la città e il quartiere.







"Cchiù ammor' 'pe 'sta città", chiede Antonio nel primo volantino. "Un quartiere è come una famiglia. Mantienilo pulito come la tua casa. Io lo faccio attraverso il mio lavoro e tu? Grazie per la collaborazione. Ama la tua città e che Dio ti benedica". Più in basso si vedono alcuni bambini gettare i rifiuti nel sacco in dotazione agli spazzini. "Impariamo dai piccoli fanciulli, vivremo in una città più bella e pulita".