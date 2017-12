Arriva la Sfogliacampanella al gusto panettone: la novità

Un dolce tipico milanese in un dolce classico napoletano: il panettone, vanto della pasticceria lombarda, contamina la sfogliatella, più precisamente la Sfogliacampanella, il dolce due in uno – una sfogliatella con il cuore di babà, creato da Vincenzo Ferrieri, patron di SfogliateLab, storico marchio della pasticceria partenopea.

“Il primo prototipo di Sfogliacampanella al gusto panettone – spiega Vincenzo Ferrieri - risale a più di un anno fa. Abbiamo poi perfezionato il prodotto, puntando sull’utilizzo di ingredienti di primissima qualità e di tecniche che ci hanno consentito di creare un dolce ove la croccantezza della sfogliata, la morbidezza del babà e i profumi del panettone si coniugano perfettamente”.

La Sfogliacampanella al panettone sarà ufficialmente presentata a Milano in occasione dell’evento “L’Artigiano in fiera”, la manifestazione che raccoglie artigiani da tutto il mondo in programma dal 2 al 10 dicembre 2017 presso Fieramilano Rho.