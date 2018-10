I 5 migliori ristoranti spagnoli di Napoli

Chi conosce bene Napoli non può non notare le numerose analogie che la cultura partenopea ha con quella spagnola. Si pensi alla lingua (molte parole napoletane derivano dalla lingua spagnola). Si pensi alle strade (molte sono state realizzate e abitate dagli spagnoli). Si pensi alla cucina (a predominare in entrambe le cucine sono i sapori mediterranei). Non dimentichiamo che gli spagnoli sono stati i primi ad introdurre (nel Cinquecento) alimenti provenienti dall’America come il pomodoro, la patata, il caffè, il caco, ecc, ingredienti presenti in numerose ricette della tradizione culinaria napoletana. Certo, si tratta di due cucine differenti, ma non così lontane. La cucina partenopea non si batte, ma i napoletani apprezzano e sanno cucinare bene anche le specialità spagnole! E allora dove poter assaggiare a Napoli le tipiche pietanze spagnole, cucinate come la tradizione vuole? Ecco un elenco dei migliori locali spagnoli secondo NapoliToday.

Al Muerzo

Situato in via Bausan, famosa per i suoi numerosi ristoranti etnici, è tra i migliori ristoranti spagnoli di Napoli. Piccolo, accogliente, ma molto caratteristico, Al Muerzo si distingue non solo per la grande gentilezza dei proprietari, 3 fratelli, ma anche per l’alta qualità delle pietanze cucinate secondo antiche ricette. Il menù è ricco di piatti della grande tradizione della cucina iberica che riescono a deliziare anche i napoletani più scettici. Tra i piatti consigliati c'è il risotto al cocco, la paella e bacalao al pil-pil. Buonissime tutte le tapas, ottima la sangria!

Indirizzo: Via Bausan, 4

