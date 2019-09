Barista napoletano realizza record da guinness: 703 caffè in un'ora

Un barista napoletano entra nel guinness dei primati. Si tratta di Francesco Costanzo, titolare del Gran Caffè Costanzo di Napoli, che nei giorni scorsi è riuscito a realizzare la bellezza di 703 caffè con le macchine a leva in un'ora.

Per il barista sono arrivati anche i complimenti di Giuseppe Bencivenga, sindaco di Frattaminore, sua città natale: "Volevo fare i miei più sinceri complimenti ad un nostro concittadino, Francesco Costanzo, che ha ottenuto un record da Guinness incredibile: ha realizzato 703 caffè convalidati in un’ora con la macchina a leva. Un vero campione del caffè, bravo Francesco ed in bocca al lupo per il futuro. La città è orgogliosa di te".