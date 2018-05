Dove fare il bagno a Procida: le spiagge più belle

Procida è la più piccola e meno caotica delle isole del Golfo di Napoli. Caratterizzata da case colorate e panorami mozzafiato, offre numerose spiagge piccole ma molto suggestive con sabbia scura e granuolosa. Chi vuole allontanarsi dal caos in cerca di tranquillità per rilassarsi, Procida è la scelta giusta. Ecco una selezione delle 7 spiagge più belle dove fare il bagno secondo NapoliToday.

La spiaggia di Ciraccio

E’ la spiaggia più lunga dell’isola e anche la più frequentata per via dei campeggi vicini. Due splendidi faraglioni tufacei, originatisi in seguito a una frana del costone roccioso, la separano dal Ciracciello (la spiaggia della Chiaiolella), il suo prolungamento naturale. Qui il sole è presente tutto il giorno, mentre il maestrale soffia frequentemente nel pomeriggio. Rispetto alla Chiaiolella è una spiaggia più appartata (c’è solo uno stabilimento con un bar), per questo più tranquilla.

Indirizzo: Lungomare Cristoforo Colombo

La spiaggia della Chiaiolella

Compresa tra Punta Serra e il promontorio di Santa Margherita Vecchia, la Spiaggia della Chiaiolella (il cui nome originario è Ciracciello) è il prolungamento, come dicevamo prima, della spiaggia di Ciraccio. La costa è caratterizzata da fondali bassi, ideali quindi per i bambini, e dalla presenza di aree rocciose alternate ad aree verdi che rendono ancor più suggestivo il paesaggio. Da qui, infatti, è possibile godere di un panorama unico sull’Isolotto di Vivara, riserva naturale, e sulla vicinissima isola d’Ischia. Alle spalle della spiaggia c’è anche una darsena su cui si affacciano numerose strutture turistiche, bar e ristoranti. Passeggiare sul lungomare, soprattutto di sera, permette di godere dell’atmosfera magica che questo affascinante angolo di Procida offre.

Indirizzo: Lungomare Cristoforo Colombo

