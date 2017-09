Oscar della ristorazione campana, premio "MangiaeBevi 2017"

Ci siamo. È iniziato il conto alla rovescia per l’assegnazione dei premi MangiaeBevi 2017 – Le Eccellenze della Campania, vero e proprio “Oscar della ristorazione campana”, che avverrà domenica 8 ottobre 2017 alle ore 17.00, nella splendida e panoramica location del Grand Hotel Parker’s di Napoli (Corso Vittorio Emanuele, 135), con il patrocinio del Governatore della Regione Campania e del Comune di Napoli. E a poco più di tre settimane dall’evento di premiazione sveliamo finalmente le 120 nomination, suddivise tra le 75 nomination delle attività di ristorazione (15 categorie) e le 45 nomination dei professionisti della ristorazione (9 categorie), che si contenderanno la vittoria finale nelle rispettive categorie. Le attività di ristorazione in gara sono: ristorante gourmet, ristorante della tradizione, ristorante di pesce, trattoria, pizzeria, enoteca, birreria, cocktail bar, pasticceria, gelateria, pizza in pala/al taglio/in teglia, cibo di strada, novità dell’anno, format innovativo. I professionisti della ristorazione in gara sono: chef, chef under 30, pizzaiolo, pizzaiolo under 30, pastry chef, restaurant manager, maitre, sommelier e barman. Saranno inoltre assegnati due premi speciali (comunicazione digitale e critica enogastronomica) e degli attestati di eccellenza ad aziende produttrici della Campania. A decretare i vincitori sarà una prestigiosa giuria composta da 25 giornalisti esperti di enogastronomia e ristorazione fuori casa, che con i propri voti ha già determinato le nomination. Giuria che per ovvie ragioni rimarrà anonima fino al voto finale. Tutti i “candidati” saranno invitati all’evento di premiazione, durante la quale saranno decretati i vincitori di ogni categoria. Le premiazioni saranno precedute e seguite da degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici campani.

L'elenco dei locali selezionati dagli esperti divisi per categoria.