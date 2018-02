I 6 migliori polli allo spiedo di Napoli

Cena veloce e gustosa? Il pollo allo spiedo è sempre un’ottima soluzione. Un piatto unico, economico e che si può mangiare comodamente a casa. A volte vengono serviti polli stracotti e rinsecchiti che non sanno di nulla. Un buon pollo allo spiedo, invece, deve essere ruspante, aromatizzato, e cotto al punto giusto. Per non rischiare di mangiare un pollo che sappia di cartone, NapoliToday vi segnala i migliori posti in città dove poter ordinare questo piatto.

Gallery