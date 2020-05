Dove mangiare le 4 migliori Pokè Bowls di Napoli

Un piatto leggero, fresco e poco calorico, ideale per l'estate. Il pokè è la nuova tendenza culinaria approdata a Napoli e proveniente dalle isole Hawaii. Si tratta di un’insalata coloratissima da comporre a seconda dei gusti personali. Il piatto, nato dalla fusione della cucina giapponese con quella hawaiana, deriva dalla tradizione dei pescatori delle isole Hawaii, che erano soliti preparare la pietanza con gli scarti del loro pescato e mangiarlo come spuntino. Il nome “pokè” significa “tagliato a cubetti” e si riferisce all'ingrediente principale: il pesce, che è quasi sempre crudo. La base del piatto è, invece, il riso, sushi o integrale, oppure la quinoa, la misticanza, gli spaghetti di riso o l’insalata mista, cui viene aggiunto salmone, tonno, gamberi (scottati, al vapore o, quasi sempre, crudi). Il condimento prevede, in diverse combinazioni, salsa di soia, olio di sesamo, lime, latte di cocco, ecc. con aggiunta di spezie. La bowl (cioè la ciotola) viene, infine, completata con un topping di wakame, edamame, avocado, ecc. Ma dove gustare a Napoli le migliori pokè bowls? Ecco la guida di NapoliToday.

Hello Poke

Un piccolo locale nel cuore del Vomero dove sperimentare la migliore cucina hawaiana, sul posto oppure ordinando a domicilio. Da Hello Poke potrete gustare coloratissime e freschissime pokè bowls da comporre a seconda dei gusti personali. In alternativa affidatevi all’esperienza dei ristoratori che vi proporranno le special bowls, realizzate solo con ingredienti premium, tipici della tradizione culinaria hawaiana.

Indirizzo: Via Michele Kerbaker, 37

Gallery