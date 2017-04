Pizzeria da Concettina ai Tre Santi: "Montanare gratis per chiunque ricorderà Totò"

"Lui è sempre lì, con noi, ad un passo da Concettina ai 3 Santi, dove è nato e cresciuto, senza mai dimenticare quel posto, anche quando scelse di vivere lontano. La sua presenza ci dà un senso di sicurezza, noi, come lui figli della Sanità, il grande Antonio de Curtis, il Principe della Risata. Lo ricorderemo, a 50 anni dalla sua scomparsa, giovedì 13 aprile da Concettina, a pranzo offrendo montanarine fritte per tutti quelli che lo vogliono celebrare con noi", è il messaggio dei titolari della nota pizzeria in ricordo del grande Totò a 50 anni dalla morte.