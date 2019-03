Le sei pizze a portafoglio migliori di Napoli: dove mangiarle

Buona, economica e veloce da mangiare. La pizza a portafoglio è la regina dello street food partenopeo. Detta anche "a libretto", è una pizza di piccolo formato ripiegata in quattro: questa caratteristica non solo aiuta la pizza a mantenersi calda per più tempo, ma consente anche di consumarla durante una passeggiata. E’ quindi un pasto ideale per chi lavora e ha poco tempo nella pausa pranzo, per i turisti che vogliono fare uno spuntino veloce, o per chi vuole semplicemente soddisfare uno sfizio momentaneo. Le pizze a portafoglio più servite sono la margherita e la marinara, ma c'è anche chi offre altre opzioni come la pizza salsicce e friarielli. Napoli è ricca di pizzerie che preparano questa specialità così amata da turisti e napoletani. Ma dove mangiare le migliori pizze a portafoglio? NapoliToday.it ha selezionato 6 pizzerie, tra le migliori della città.

Antica Pizzeria Port'Alba

La pizza a portafoglio è nata qui. Situata a metà strada tra piazza Dante e piazza Bellini, nella via dei librai, l'Antica Pizzeria Port'Alba è un locale storico le cui origini risalirebbero al 1738. Nel corso della sua storia sono tanti gli intellettuali che ha ospitato, tra questi Benedetto Croce e Gabriele D’Annunzio. La pizza a portafoglio è sicuramente una delle specialità di questa pizzeria: l’impasto leggero e l’alta qualità delle materie prime conferiscono alla pizza un sapore unico. Sono centinaia le persone, studenti e turisti, che ogni giorno si fermato qui per degustare questa specialità. I prezzi sono molto economici: variano da 1 euro (la pizza a portafoglio classica) a 2 euro (le pizze a portafoglio farcite).

Indirizzo: Via Port'Alba, 18

