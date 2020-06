Le 6 piscine all’aperto di Napoli più esclusive del 2020

Nonostante Napoli sia una città di mare con tantissime spiagge attrezzate, molti napoletani preferiscono la piscina. Questa richiesta, in continua crescita negli ultimi anni, ha fatto sì che aumentassero anche le strutture balneari in città. Piscine per adulti e per bambini, ampi solarium con sdraio e lettini, docce, saune, terme, questi complessi attrezzati offrono ai clienti tutto ciò che serve per trascorrere qualche ora in totale relax senza però allontanarsi troppo da casa. Se avete in programma per questo weekend una giornata in piscina ma non avete ancora deciso in quale struttura andare, di sicuro vi sarà di aiuto l'elenco delle piscine più escluusive di Napoli stilato da NapoliToday. Ecco gli orari e gli indirizzi. Per tutte le strutture in elenco è obbligatoria la prenotazione.

JEMMING IDRO PANORAMIC EXCLUSIVE CLUB

Se cercate un’oasi di verde in città dove rilassarvi e rinfrescarvi nelle calde giornate estive, il club Jemming è il posto giusto. Situata ai Colli Aminei, la struttura di ben 20mila metri quadri, offre un meraviglioso panorama sul Ggolfo di Napoli, oltre alla possibilità di trascorrere una giornata di svago e relax in piscina o al mare, allontanandosi dalla frenetica vita quotidiana. L’area “balneare” contiene due piscine (una Senior per gli adulti e una Baby per i bambini, con fondo basso e massima sicurezza) e un solarium perfettamente attrezzato con sdraio e ombrelloni in cui rilassarsi e prendere la tintarella. La struttura possiede anche un’area ristorante/pizzeria e una braceria dove poter pranzare. Per i più festaioli il Jamming organizza anche aperitivi a partire dalle 19.

Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 18

Indirizzo: Via del Serbatoio allo Scudillo, 10

