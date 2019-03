Pasta Take Away: i 5 punti ristoro migliori di Napoli

Un piatto di pasta al giorno toglie il medico di torno. Niente di più vero. La pasta favorisce il sistema cardiocircolatorio e aiuta lo smaltimento delle tossine, alza i livelli di serotonina, l’ormone del buon umore, ed è un alimento cardine della dieta mediterranea. Rinunciare a un piatto di spaghetti significa privare l’organismo di nutrienti importanti oltre a favorire ansia e stress. Per chi va di fretta e non ha tempo di fermarsi in un ristorante ma non vuole rinunciare a questo alimento così importante, sono stati concepiti luoghi di ristoro che servono piatti di pasta take away. In questi posti è possibile ordinare e mangiare in loco o portar via un piatto caldo e fumante. Il mercato dello street food e del take away non conosce sosta negli ultimi e l’ultima moda è proprio l’alimento mediterraneo più nobile. Con 1.652 ristoranti adibiti alla preparazione di cibi da asporto, Napoli, già regina dello street food, non poteva non essere anche la città della pasta take away. Ma quali sono i migliori posti della città specializzati in pasta d’asporto. Ecco la selezione di NapoliToday.

120 GRAMMI

Situato nella zona universitaria, 120 Grammi nasce dall'idea di due fratelli, Antonio e Domenico, che decidono di aprire la spaghetteria dopo un viaggio nel 2014 a New York (pioniera dello street food.) La cucina offre numerose soluzioni sia per la scelta degli ingredienti che per i tipi di grano. Il menù include 12 diversi tipi di spaghetti capaci di soddisfare tutte le esigenze. Ampia la proposta per i celiaci, grazie all’utilizzo di prodotti senza glutine, ma anche per i vegani e i vegetariani. I piatti di 120 Grammi sono tutti preparati con le ricette della tradizione tipica napoletana ma non mancano numerose proposte innovative che utilizzano prodotti tipici locali, ma insoliti, come il tarallo.

Indirizzo: Via Mezzocannone, 24

