I cinque panorami più belli di Sorrento

Meta preferita dal turismo internazionale soprattutto in estate, la città di Sorrento è tra i luoghi più suggestivi dello Stivale. Situata a 50 metri sul livello del mare, è rinomata in tutto il mondo per le sue bellezze storiche e naturali. Sorrento vanta viste spettacolari, dai colori caldi e intensi, sulla Penisola Sorrentina, sul Golfo di Napoli e sulle Isole. Ma quali sono le location da cui ammirare i panorami più suggestivi di Sorrento? Ecco la selezione di NapoliToday.

La Villa Comunale

Situata nel centro della città, la Villa Comunale è uno dei luoghi simbolo di Sorrento. L’ingresso è vicino la Chiesa di S.Francesco, lo splendido chiostro che prende il nome dall’omonimo santo. Questo parco è una meta popolare per i suoi meravigliosi giardini, le grandi fontane e lo splendido panorama. Dalla Villa, infatti, si può ammirare una vista mozzafiato sul golfo di Sorrento, sul Vesuvio e sui lidi sottostanti che si raggiungono percorrendo una scalinata o con uno dei due ascensori della Villa. E’ quindi una meta imperdibile per chi vuole godere di una splendida vista dall’alto di Sorrento.

Indirizzo: Via S. Francesco

