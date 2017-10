I biscotti 'invadono' il centro di Napoli: arriva il Wonder Tour Oreo

Arriva a Napoli nel prossimo weekend il Wonder Tour di Oreo, il famoso biscotto americano, con un vero e proprio road show pensato come un sogno itinerante tutto da gustare.

"Fai Girare l’Immaginazione" è il motto di una serie di attività destinate al pubblico delle grandi città italiane dove verranno distribuiti gratuitamente tanti biscotti Oreo Double, la novità di Oreo con doppia crema.

Dopo aver deliziato il nord Italia, Oreo arriva a Napoli venerdì 3 e sabato 4 novembre (dalle 9 alle 19) in Piazza Dante con la Wonder Box, un’immensa e misteriosa scatola interattiva: sarà possibile girare il biscotto per ottenere gratis gli Oreo e fare il pieno di immaginazione.