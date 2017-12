Il New York Times celebra la pizza: "Una delle glorie della civiltà"

Un ricco e colorato reportage del corrispondente del New York Times Jason Horowitz racconta il riconoscimento dell'arte dei pizzaiuoli come patrimonio UNESCO e la reazione alla notizia a Napoli, nei decumani, tra le pizzerie antiche della città. Horowitz descrive Gino Sorbillo e il suo "impero in espansione" e curiosamente traduce pizze a portafoglio con 'folded pizza'. Il New York Times parla anche del libro di Gino Sorbillo, 'Pizzaman', mentre descrive minuziosamente le mosse del pizzaiuolo mentre prepara la pizza.



Il corrispondente racconta un aneddoto. Nel giorno della proclamazione, alle 5 del mattino, una telefonata di Sorbillo scuote il titolare di Concettina ai Tre Santi, Ciro Oliva: "Ciro, abbiamo vinto!". Il giovane Ciro avrebbe risposto: "Sarà una giornata memorabile nella storia della pizza!".