Neve a Napoli, l'ironia del comico Ciro Giustiniani

L'arrivo della neve a Napoli ha scatenato la proverbiale ironia partenopea, che sta inondando i contenuti di social.

Tra i messaggi più divertenti che stanno circolando in rete in queste ore, anche quello del noto comico di "Made in Sud" Ciro Giustiniani.

"Sulla tangenziale, 'OBBLIGO DI CATENE, mammà me'andata a prendere o'laccettin do'battesimo!", scive il comico sui suoi profili social ufficiali.