Vestiti e accessori "Vintage": i 6 migliori negozi di Napoli

Il termine francese "vintage" indicava originariamente il vino d’annata. Oggi è usato nel linguaggio comune per indicare oggetti o capi di abbigliamento fuori produzione, di un’altra epoca o generazione. L'oggetto o il vestito "vintage" si distingue dall'oggetto o vestito "usato" perché la sua caratteristica non è l'essere già stato utilizzato, ma l'aver acquisito nel tempo un certo valore derivato dalla sua irripetibilità. "Nel linguaggio della moda - spiega la Treccani - il termine vintage è usato con riferimento a capi di vestiario, bigiotteria, oggetti di arredamento d’epoca o di gusto sorpassato e démodé, che evocano periodi remoti o testimoniano lo stile di un certo periodo o di uno stilista, e la tendenza stessa a fare uso di abiti, gioielli, oggetti di gusto sorpassato".

Si definisce “Vintage”, quindi, qualcosa che appartiene a un altro tempo, ma che grazie agli amanti di questo stile torna di moda. Oggi questa tendenza è molto attuale soprattutto tra i giovani, e riguarda non solo il mondo dell’arredamento, delle automobili e degli oggetti, ma anche dell’abbigliamento e degli accessori. A Napoli, negli utimi anni, hanno aperto numerosi negozi "vintage". In queste botteghe dall'arredamento retò è possibile trovare capi di abbigliamento, borse e accessori degli anni '50, '60, '70 e '80. NapoliToday vi segnala 6 indirizzi dove poter trovare abiti unici e accessori ricercati a prezzi davvero esclusivi.

DADA VINTAGE

Situato in pieno centro storico, Dada Vintage è il posto giusto per acquistare scarpe, borse, cappellini e cappotti d'altri tempi che però non odorino di naftalina e di chiuso. In questo negozio è possibile trovare capi unici a prezzi contenuti dagli anni ’50 in poi. Molti abiti hanno ancora il cartellino originale con i prezzi in lire: questo dà un senso di continuità ad una moda che tutto sommato non passa mai, ma che anzi ritorna. La bottega non molto grande, a tratti ricorda la vecchia tipografia che prima occupava il locale. Il pavimento e il soppalco in legno risalgono a due secoli e mezzo fa, mentre i rulli e la macchina fotografica in bella mostra rappresentano il legame con il passato. Per gli amanti del vintage è una tappa obbligatoria.

Indirizzo: Via Mezzocannone, 71

OBLOMOVA VINTAGE

Sempre nel centro storico, c'è Oblomova, un negozio che propone abbigliamento e accessori vintage, ma anche musica e libri d’epoca. La particolarità della bottega è data dall’insegna esterna “Vini e Oli” che Claire e Fabio, i proprietari, hanno voluto lasciare per sottolineare il concept “vintage” del negozio. Il locale è piccolo ma ben arredato con mobili vintage recuperati e restaurati in chiave contemporanea. Al piano inferiore sono esposti numerosi capi di abbigliamento, borse e accessori, molti realizzati a mano dalla proprietaria Claire, altri provenienti da collezioni di brand emergenti. Al piano superiore si trovano, invece, i dischi in vinile che Fabio, compagno di Claire, è felice di far scoprire ai propri clienti. Oblomova Vintage, però, non è solo un negozio d’abbigliamento, ma è anche spazio dove vengono esposte opere di artisti stranieri emergenti.

Indirizzo: Via Cisterna dell’ Olio, 37

