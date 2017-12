Il napoletano Vincenzo Noletto è l'Instagramers dell'anno 2017

La quinta edizione del Premio Igersitalia, l’annuale competizione fotografica tra i membri della community degli Instagramers italiani, ha trovato una nuova foto vincitrice con il relativo autore che per tutto il 2018 potrà fregiarsi del titolo di Instagramers dell’anno: si tratta di Vincenzo Noletto.

L’immagine del fotografo napoletano scattata in via dei Tribunali, dal titolo "Gentleman's smoke", oltre ad essersi aggiudicata il titolo di miglior foto della categoria “ritratto”, è stata quella che in assoluto tra i membri della giuria in carica quest’anno ha avuto le maggiori lodi ed attestati di merito.