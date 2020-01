I 6 musei d’arte contemporanea da visitare a Napoli

Un viaggio alla scoperta dei Musei d’arte contemporanea più interessanti di Napoli. Spazi allestiti in palazzi storici e suggestivi che ospitano collezioni permanenti e temporanee di artisti italiani e internazionali. Scopriamo insieme quali sono i Musei che rendono Napoli una delle città più vive per l’arte contemporanea.

Madre (Museo d'arte contemporanea Donnaregina)

Situato nel cuore del centro storico di Napoli, a pochi passi dal Duomo, dal Museo Archeologico Nazionale e dall’Accademia di Belle Arti, è tra i Musei d’arte contemporanea più conosciuti della città. Trae il suo nome dal meraviglioso edificio che lo ospita, il Palazzo Donnaregina, che, a sua volta, deve la denominazione al Monastero di S. Maria Donnaregina. Il Madre è stato costituito dalla Regione Campania nel 2005, con i fondi della Comunità Europea, con l’intento di “costituire il primo Museo regionale in Campania in grado di confrontarsi con gli istituti museali di livello internazionale”. Ha inaugurato i suoi spazi con l’apertura degli allestimenti site-specific nelle sale del primo piano; tra il 2005 ed il 2006 sono state aperte al pubblico anche le sale del secondo piano, che ospitano parte della collezione, e quelle del terzo piano destinate alle esposizioni temporanee. Alla Collezione site-specific (che comprende opere di grandi artisti quali Anish Kapoor, Daniel Buren, Domenico Bianchi, Francesco Clemente, Jannis Kounellis, ecc), dal 2013, si affianca il progetto “Per_formare una collezione” dedicato dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee che ha l'obiettivo di arricchire la collezione del museo. Ampia è anche l’offerta di eventi, che vanno dalle proiezioni cinematografiche alle serate danzanti, che vengono ospitati negli ampi spazi del palazzo e rendono il Museo una delle tante tappe della movida napoletana.

Indirizzo: Via Settembrini, 79

