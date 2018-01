Le 10 migliori vinerie di Napoli: dove bere e mangiare bene

I Napoletani sono grandi bevitori di caffè, ma anche grandi intenditori di vino. Basti pensare alle tantissime vinerie che affollano i quartieri della città partenopea. Molte enoteche si sono trasformate, negli ultimi anni, in wine bar o veri e propri ristoranti dove poter degustare in compagnia un buon calice di vino stuzzicando prodotti gastronomici di alta qualità. L’atmosfera allegra e conviviale di queste osterie è, spesso, condita con ottima musica dal vivo. Ecco una nostra selezione delle migliori vinerie di Napoli… non resta che scegliere la vostra preferita!

