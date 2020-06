Dove mangiare bene e spendere poco nei Quartieri Spagnoli: le 5 migliori trattorie

Gustare i migliori piatti tipici della tradizione culinaria partenopea spendendo poco, anzi pochissimo. NapoliToday vi propone 5 trattorie nascoste tra i numerosi vicarielli dei Quartieri Spagnoli dove gustare la migliore cucina napoletana a prezzi più che modici. Ecco la nostra selezione.

Trattoria Da Nennella

Chi non conosce Nennella!? La trattoria “’ncopp’e quartieri” divenuta una vera e propria istituzione a Napoli. Nata 60 anni fa con circa 12 posti, oggi ha più di 120 coperti in tre sale interne, una piccola al piano di sopra e uno spazio all’aperto nel vicolo. Qui la cucina casalinga regna sovrana, coronata da una buona dose di teatralità: i camerieri urlano le ordinazioni e "insultano" i clienti. I gestori (Ciro Vitiello e i suoi fratelli) intrattengono gli ospiti, ballando, cantando canzoni napoletane e raccontando barzellette un pò colorite. L’offerta culinaria è varia e ricca di piatti della cucina tipica napoletana. Il menù cambia quotidianamente in base al pescato del giorno. L’antipasto è uno, il classico napoletano, a base di crocchè di patate, arancini di riso, verdure grigliate, ecc. Per i primi l’offerta cambia con la stagione: pasta e patate con la provola, pasta e fagioli, pasta e ceci, pasta e lenticchie, pasta e piselli, spaghetti olive e capperi, la ”puttanesca”, minestra di scarole e fagioli, e ancora pasta al forno, gatteau di patate, lasagna, e gli immancabili ragù e genovese. Altrettanto ricco è l’elenco dei secondi: le “alicelle” di Pozzuoli indorate e fritte, il baccalà, il pollo arrosto, le “tracchie” arrostite, le polpette fritte o al sugo, la mozzarella “in carrozza” o alla caprese. Tra i contorni imperdibili ci sono i friarielli con peperoncino, i peperoni in padella o al gratin, la parmigiana di melanzane, i funghi trifolati, i peperoncini verdi fritti al pomodoro. Il servizio è essenziale e veloce. Per soli 10 euro mangerete, serviti a tavola, dall’antipasto alla frutta. Che aspettate!? Fateci un salto!

Indirizzo: Vico Lungo Teatro Nuovo, 105

