Dove mangiare bene spendendo poco al Vomero: le 5 migliori trattorie

Gustare i migliori piatti tipici della tradizione culinaria partenopea spendendo poco, anzi pochissimo. NapoliToday vi propone 5 trattorie nel quartiere Vomero dove gustare la migliore cucina napoletana a prezzi più che modici (tra i 13 e i 20 euro a testa) per un pranzo completo. Ecco la nostra selezione.

Malinconico

Se amate la vera cucina casalinga napoletana non potete non far tappa in questa piccola trattoria a conduzione familiare. Situata poco lontano dal caratteristico borgo di Antignano, nei pressi di Piazza Quattro Giornate, offre ai suoi ospiti dal 1953 piatti tipici della tradizione culinaria partenopea a prezzi più che modici. L’ambiente interno è essenziale e “spartano” ma molto accogliente e conviviale. Se il tempo e le temperature lo permettono, si può approfittare e accomodarsi ai tavolini allestiti all'aperto. Il personale è molto gentile e il menù ricco di specialità cucinate come vuole la tradizione. Difficile dire quale sia il "piatto forte” della casa. Tra le specialità di Malinconico c’è lo gnocco alla sorrentina, la fantastica genovese e la cremosissima pasta e fagioli. Ma il consiglio è “provateli tutti!”.

Indirizzo: Via Paisiello, 1

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery